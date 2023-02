Le FC Barcelone a trouvé une solution pour se séparer de Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

De retour en grande forme du côté de Lecce, Samuel Umtiti commence tout document à retrouver son niveau d’antan avec le club italien. Des performances qui poussent les Giallorossi à le conserver la saison prochaine. Une opération qui ravirait le FC Barcelone, qui souhaite se séparer définitivement du champion du monde 2018.

Selon Sport, un accord devrait être conclu entre les deux clubs. L’ancien Lyonnais sait qu’il ne restera pas au Barça l’an prochain et écoutera les offres qui viennent à lui. Mais le défenseur central reste très reconnaissant envers la direction de Lecce qui lui a fait confiance en tentant ce pari et le Français de 29 ans se sent à l’aise dans le club italien.

À lire

Lecce : nouvelles rassurantes pour Samuel Umtiti