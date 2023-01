Serie A : la belle revanche de Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Mis au placard au FC Barcelone après de longues périodes de blessures depuis son sacre de champion du monde avec les Bleus, en 2018, Samuel Umtiti a gardé un sacré mental. Malgré ses quatre années de galère en Catalogne, le défenseur central de 29 ans revient petit à petit au premier plan en Italie, dans son nouveau club de Lecce. Arrivé chez le promu le 25 août dernier, le défenseur de 29 ans a attendu le 9 octobre et un duel face à la Roma (1-2) pour faire ses débuts, avant d’enchaîner des prestations de plus en plus abouties.

Samuel Umtiti face au racisme

En effet, Big Sam a commencé l’année 2023 de la meilleure des manières. Contre la Lazio, pour le premier match de la nouvelle année, le défenseur central a livré une prestation très solide lors de la victoire de son équipe (2-1), qui rappelait ses meilleurs moments à son arrivée à Barcelone. Une belle performance qui ne l’a pas empêché d’être confronté à de chants racistes de la part de certains supporters controversés de la Lazio.

Un moment difficile pour le joueur formé à l’OL, qui a quitté la pelouse du stade Via del Mare en larmes, accompagné par son président Angelo Sticchi Damiani, qui assurera que «Samuel a réagi comme un vrai champion». Mais c’est bien sa belle performance qui a surtout été saluée par la presse locale. «Dominant au marquage et dans l’anticipation. Il répond avec un caractère de champion du monde à ces propos racistes», écrivait La Gazzetta dello Sport, qui l’a élu homme du match de la rencontre.

Un pari réussi

Et depuis, Samuel Umtiti confirme avec les Salentini. Contre la Spezia (0-0) et face au Milan AC (2-2), l’ex-joueur de l’Olympique Lyonnais s’est montré solide dans les duels et appliqué dans la relance pour éviter la défaite des siens. C’était aussi la première fois que Big Sam enchaînait trois matches complets… depuis 2018. Car après son sacre en Russie avec les Bleus, il a été blessé 452 jours au total et n’a joué qu’un match la saison passée contre Osasuna, en Liga (2-2).

Alors que son état physique inquiétait avant sa signature, Samuel Umtiti semble, en tout cas, bien s’adapter à la Serie A, un Championnat qu’il juge «plus physique et plus tactique». «À ce moment de ma vie, il était important de retrouver du temps de jeu, de me sentir apprécié et d’atteindre mes objectifs fixés avec Lecce, avait-il assuré, lors de sa présentation. Lecce était la meilleure solution, les conditions sont optimales pour reprendre confiance. Mon retour a pris du temps, car je souhaitais revenir dans la meilleure forme possible. Je m’adapte à une nouvelle façon de jouer».

Actuellement 13e de Serie A, Lecce est bien parti pour se maintenir en Serie A et peut compter sur Umtiti, enfin épargné par les blessures, malgré une légère alerte au dos, en novembre dernier. «Il a su se concentrer sur lui-même, attendre son heure et retrouver un excellent niveau après quatre années difficiles grâce à un travail acharné. Nous lui avons redonné le sentiment d’être un joueur important», a précisé, Marco Baroni, son entraîneur, cette semaine. Mais de son côté, Samuel Umtiti doit déjà préparer son avenir, car il appartient toujours au Barça et retournera en Catalogne à la fin de la saison. Lecce n’a pas obtenu d’option d’achat.