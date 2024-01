Supercoupe d’Italie : Naples gifle la Fiorentina et se qualifie pour la finale

Quelques jours après son succès face à la Salernitana devant son public en Serie A, le Napoli se déplaçait en Arabie saoudite, terre d’accueil de la Supercoupe d’Italie. Distancés en championnat, les hommes de Walter Mazzarri entendaient retrouver de la confiance face à une équipe de la Fiorentina séduisante depuis le début de saison. Remontés à bloc, les champions d’Italie ont pris la rencontre par le bon bout grâce à une réalisation de Giovanni Simeone (1-0, 22e), à la conclusion d’une contre-attaque rudement menée. Dos au mur suite à l’ouverture du score napolitaine, la Viola n’a pas connu la même réussite que son adversaire. Pensant offrir l’égalisation à son équipe, Lucas Beltran a vu son but être refusé par l’officiel de la rencontre pour une position de hors-jeu (28e).

Toujours aussi malheureux, les protégés de Vincenzo Italiano manquaient à nouveau l’opportunité de recoller au score avant la pause sur penalty, Jonathan Ikoné voyant sa tentative filer au-dessus de la transversale de Pierluigi Gollini (44e). Maladroite dans le dernier geste, la Fiorentina finissait par s’écrouler dans les dix dernières minutes de la partie. Entré en cours de jeu, Alessio Zerbin ajoutait sa pierre à l’édifice (2-0, 84e) avant de doubler la mise trois minutes plus tard (3-0, 87e) et ainsi sceller la victoire des siens. Avec ce succès, les Partenopei obtiennent leur ticket pour la grande finale et affronteront le vainqueur de la confrontation entre l’Inter Milan et la Lazio Rome, fixée vendredi au KSU Stadium (20h00).