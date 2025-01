OL - Toulouse : les compositions officielles

Ce samedi soir, l’OL aura à cœur de sortir de sa mauvaise passe sur sa pelouse face à Toulouse. En difficulté mais victorieux face à Montpellier il y a deux semaines, les Gones restent sur deux défaites dont une élimination humiliante à Bourgoin-Jallieu en 16es de finale de Coupe de France. Pour l’emporter ce soir, Pierre Sage a pris plusieurs grandes décisions.

Privé d’Alexandre Lacazette, le coach de 45 ans a donc titularisé Georges Mikautadze à la pointe de l’attaque. Le Géorgien sera accompagné par Saïd Benrahma et Rayan Cherki. Malick Fofana est donc laissé sur le banc, tout comme Ainsley Maitland-Niles, remplacé par Saël Kumbedi. Nemanja Matic fait également son retour dans l’entre-jeu avec Jordan Veretout et Corentin Tolisso. De son côté, Carles Martinez Novell a fait dans le classique pour son onze et a décidé d’aligner une attaque alléchante avec Zakaria Aboukhlal, Yann Gboho et Joshua King.

Les compositions officielles :

OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Veretout, Tolisso - Cherki, Mikautadze, Benrahma

Toulouse : Restes - Canvot, Cresswell, McKenzie - Donnum, Genreau, Casseres, Suazo (cap) - Aboukhlal, King, Gboho.