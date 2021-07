Alex Scott, première femme commentatrice sur un jeu FIFA

Pour la première fois, une femme va prêter sa voix au célèbre jeu FIFA. Alex Scott (36 ans), ancienne internationale anglaise (140 sélections), notamment passée par Arsenal, va devenir commentatrice de FIFA 22, en tant que journaliste bord terrain. Après sa carrière de joueuse, elle s’est reconvertie dans les médias. Elle a notamment commenté l’Euro 2020 pour la BBC.

Alex Scott s’est dite « heureuse » de pouvoir enfin partager la nouvelle. « Si je suis la première femme à figurer dans FIFA, je ne serai certainement pas la dernière, a réagi Alex Scott sur ses réseaux sociaux. Je sais que ce n'est que le début d'une représentation plus forte du football féminin chez EA Sports et dans la communauté du football dans son ensemble. »

Whilst I am the first English-speaking female broadcaster to feature in FIFA, I will certainly not be the last.



I know this is just the start of stronger female footballing representation from @EASPORTSFIFA and the football community as a whole…💗#FIFA22 pic.twitter.com/nYzJJHlPEK