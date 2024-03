L’Amiens SC est à vendre

Le club d’Amiens SC est en vente. Son président, Bernard Joannin, l’a confirmé au Courrier Picard, le club des Hauts-de-France a déjà reçu deux offres de rachat. La première est venue en 2019 de Turki Al-Sheikh (proche du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane), avec une offre de 55 millions d’euros. La deuxième en 2021 d’un fonds de pension anglais en 2021. Des propositions refusées par l’actuel président du club : « il y a toujours des bruits qui courent en permanence mais des offres de rachat, j’en reçois perpétuellement. […] Des pays du Golfe sont revenus à la charge ».

La suite après cette publicité

Bernard Joannin confirme également la volonté de son directeur sportif d’acquérir le club. John Williams va pour cela déposer une offre dans les prochaines semaines. « j’écoute les gens qui me font des propositions et je prendrais une décision à moyen et long terme. […] C’est vrai que John Williams est intéressé mais entre l’intérêt et la possibilité de racheter le club, il y a par moments un monde » a assuré l’actuel président au journal de la Somme.