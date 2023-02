Le Barça a fait une offre pour Vitor Roque

La suite après cette publicité

Sensation du dernier championnat sud-américain U20 remporté avec la Seleção, et où il a trusté en tête du classement des buteurs (6 réalisations), Vitor Roque continue d’affoler l’Europe. Si le PSG et Arsenal se sont récemment manifestés pour tenter de s’offrir l’attaquant de 17 ans, c’est bien le Barça qui semble tenir la corde sur le dossier.

Le club catalan, spectateur de la signature d’Endrick au Real Madrid en décembre dernier, tente tout pour s’arracher l’autre pépite de la génération 2005 brésilienne. Ce mercredi, André Curry, ancien membre de la stratégie de recrutement du Barça au Brésil, a révélé à Sport que la direction blaugrana avait soumis une offre à hauteur de 25 M€ à l’Athletico Paranaense. Une proposition jugée insuffisante et rejetée par le club brésilien pour le moment. Le Barça ne compte pas pour autant abdiquer sur le dossier, et mise toujours autant sur la relation entretenue par Deco, recruteur du club au Brésil, et Luiz Felipe Scolari, désormais directeur du football de l’Athletico Paranaense.

