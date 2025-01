La chute de popularité vertigineuse de Kylian Mbappé en France

Le Journal du Dimanche, via Ifop, a dévoilé comme chaque année le TOP 50 des personnalités préférées des Français. Pour 2024, on notera l’énorme dégringolade de Kylian Mbappé. 22e en 2023, l’attaquant du Real Madrid perd 14 places et se trouve désormais à la 36e position. Une chute qui peut en partie s’expliquer par son Euro raté avec les Bleus, ses sorties controversées dans la presse, ou son clash avec le PSG, son ancien club.

Il n’est donc plus le premier footballeur préféré des Français, puisqu’Antoine Griezmann occupe la 32e place (il était 26e en 2023). On notera aussi dans ce classement la présence de Zinédine Zidane, 17e et en perte d’une place par rapport à 2023. Le leader de ce classement reste l’indétrônable Jean-Jacques Goldman, tandis que les deux sportifs les mieux classés sont Teddy Riner (3e) et Léon Marchand (5e).