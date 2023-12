Le constat de Gennaro Gattuso sur l’OM

Actuellement neuvième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille connaît une saison compliquée mais reste seulement à six points des places européennes avec un match en moins. Les Phocéens qui jouent demain contre l’Olympique Lyonnais peuvent donc se replacer. En marge de cette rencontre, Gennaro Gattuso a mis en avant les qualités de son équipe et ce qu’elle doit travailler : «notre point fort est la rapidité et l’explosivité de l’équipe. On a une marge de progression, on n’exploite pas les qualités de l’équipe, surtout avec la rapidité qu’on a en attaque. On n’est pas encore assez bon pour finir nos actions.»

Le technicien italien a expliqué également que l’irrégularité dans les performances et les résultats sont un frein pour le moment à l’épanouissement complet de son équipe : «il manque la tranquillité. Il manque de la continuité dans les résultats. Quand vous n’avez pas les résultats, le ballon et le maillot pèsent plus lourd. On doit continuer à travailler. Mon rôle est d’être pragmatique. Mettre mes idées en place est secondaire. Ce n’est pas mon ego. On doit rendre les choses les plus simples possibles pour les joueurs.»