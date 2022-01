Liga : le Betis cartonne Alavés

Le Betis recevait ce mardi soir Alavés dans le cadre de la 21e journée de Liga. Et les Verdiblancos ont tranquillement cartonné (4-0). Borja Iglesias, grand bonhomme de la rencontre, s'offrait un doublé (11e et 41e), tandis que Sergio Canales (29e) et Juanmi (54e) inscrivaient les deux autres réalisations andalouses.

Nabil Fekir, récemment prolongé jusqu'en juin 2026, s'est lui illustré avec une passe décisive. Les hommes de Manuel Pellegrini confortent leur belle 3e place au classement. Les Basques, eux, restent 18es, dans la zone rouge.

