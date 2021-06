Euro 2020 : ce qu'il faut savoir de la Pologne

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification et le groupe

La Pologne a obtenu son ticket pour l'Euro 2020 sans souffrir d'aucune contestation. Les Białe Orły (les Aigles Blancs) ont en effet terminé en tête de leur groupe devant l'Autriche mais aussi la Macédoine du Nord, la Slovénie, Israël et la Lettonie. Le tout avec 25 points au compteur (8 victoires, 1 nul et 1 défaite en 10 journées), soit six de plus que les Autrichiens. Avec 18 buts marqués et 5 encaissés, la Pologne a également terminé cette campagne de qualification avec le statut de 2ème attaque et 1ère défense de sa poule. Pour cet Euro 2020, ceux que l'on appelle également les Biało-Czerwoni (les Blanc et Rouge) se trouveront dans le groupe E et seront opposés à la Slovaquie (14 juin, à Saint-Pétersbourg), à l'Espagne (19 juin, à Séville) ainsi qu'à la Suède (23 juin, Saint-Pétersbourg). Si la logique est respectée, un fait loin d'être une science exacte dans le football, la Pologne devrait se disputer la 2ème place de cette poule avec la Suède derrière les Espagnols, même s'il faudra évidemment se méfier de la Slovaquie, une équipe jamais facile à manœuvrer.

Le onze type

Les qualités et faiblesses de la sélection

Et si la Pologne, 21ème au classement FIFA, jouait les trouble-fêtes dans cet Euro 2020 ? Avec un buteur comme Robert Lewandowski au sommet de sa forme, la question a en tout cas le mérite d'être posée. D'autant plus que cette nation dispose d'un potentiel offensif de très grande qualité aux côtés du joueur du Bayern Munich (Arkadiusz Milik, Piotr Zielinski ou encore Jakub Swierczok, le deuxième meilleur buteur d'Ekstraklasa, le championnat polonais, sans compter un Krzysztof Piątek blessé et forfait pour l'Euro), un secteur de jeu qui est forcément l'un de ses points forts. Mais ce n'est pas tout car les Biało-Czerwoni peuvent aussi s'appuyer sur un milieu de terrain d'expérience et solide. Grzegorz Krychowiak (31 ans) est toujours bel et bien présent dans l'entrejeu, dur sur l'homme et faisant parler sa puissance athlétique, alors que Mateusz Klich (30 ans) a énormément progressé sous les ordres de Marcelo Bielsa à Leeds United et semble avoir gagné sa place dans le onze polonais, où son gros volume de jeu et ses ouvertures de qualité sont précieux. Dans les buts, la Pologne est sereine et compte dans ses rangs deux gardiens de très haut niveau en la personne de Wojciech Szczęsny (Juventus), le numéro 1 en sélection, et Łukasz Fabiański (West Ham).

Derrière, les deux cadres que sont Kamil Glik (33 ans) et Jan Bednarek (25 ans) seront de la partie et devraient être accompagnés dans la défense à trois par Michał Helik (25 ans), qui évolue à Barnsley, en Championship. Tous ont la particularité d'être de grands gaillards (1,90m minimum). S'ils ont une science du placement intéressante, ils devront être extrêmement vigilants à la profondeur et notamment aux espaces dans leurs dos, leur vitesse n'étant assurément pas leur principale qualité. Un point sur lequel les adversaires de la Pologne chercheront à coup sûr à appuyer. Sur les côtés, Maciej Rybus (31 ans), l'ancien joueur de l'OL, et Bartosz Bereszynski ne souffrent d'aucune réelle concurrence à leur poste mais ne sont pas pour autant l'assurance tous risques, alors que Przemysław Frankowski et Tymoteusz Puchacz sont jugés trop tendres pour aspirer à une place de titulaire dans ce championnat d'Europe des nations.

Avec une colonne vertébrale intéressante et des joueurs de qualité sur le plan individuel, cette sélection, qui semble plus à l'aise en ayant la possession du ballon, à de jolis arguments à faire valoir. L'une des interrogations demeure en la capacité du sélectionneur Paulo Sousa à gérer son groupe tout au long de la compétition alors que l'identité de jeu réelle de la Pologne reste à déterminer.

Le sélectionneur : Paulo Sousa

Jerzy Brzęczek, sélectionneur de la Pologne depuis le 12 juillet 2018 qui avait qualifié les Białe Orły pour l'Euro 2020, pensait tranquillement vivre cette compétition sur le banc de la sélection polonaise. Mais la fédération et son président, le légendaire Zbigniew Boniek, en ont décidé autrement le 18 janvier dernier. L'ancien attaquant de la Juventus estimait que le jeu pratiqué par la Pologne n'emmenait pas le pays dans la bonne direction, même s'il se murmure que le patron de la fédération polonaise a en fait cédé au caprice de sa star, Robert Lewandowski. Toujours est-il que trois jours plus tard, Paulo Sousa, l'ancien coach de Bordeaux, QPR, Bâle ou encore de la Fiorentina, était nommé sélectionneur de la Pologne. Le technicien portugais de 50 ans a depuis disputé seulement quatre rencontres à la tête de la Pologne. Son bilan est pour le moment assez mitigé : 1 nul en Hongrie (3-3), une victoire contre Andorre (3-0) avant une défaite en Angleterre (1-2) dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, ainsi qu'un match nul plus récemment face à la Russie (1-1) en amical. Paulo Sousa a testé plusieurs systèmes (4-4-2 losange, 3-5-2) mais c'est un schéma de jeu avec 3 défenseurs centraux semble tenir la corde dans son esprit et les Biało-Czerwoni devraient jouer en 3-4-1-2 lors de cet Euro 2020. Le Lusitanien, qui a l'envie et a eu l'audace d'aligner ses trois attaquants vedettes (Lewandowski, Milik, Piątek), ne pourra pas compter sur le troisième cité, forfait, alors que le buteur de l'OM est touché au genou et que son état interroge. Une situation loin d'être optimale pour le sélectionneur polonais, dont le choix de se passer de Sebastian Szymański (22 ans, Dynamo Moscou) interroge aussi au pays.

Le joueur à suivre : Robert Lewandowski

Tous les regards seront braqués sur lui lors de cet Euro 2020. L'attaquant du Bayern Munich est incontestablement le leader de cette sélection polonaise. Le natif de Varsovie est en effet le capitaine des Białe Orły mais aussi le meilleur buteur et le joueur le plus capé de l'histoire de la Pologne (66 réalisations en 118 capes). Le serial buteur polonais sort en plus d'une incroyable saison avec le club bavarois au cours de laquelle il a effacé des tablettes le record de buts en une saison de Bundesliga, détenu jusqu'ici par la légende Gerd Müller (40 buts) et désormais porté à 41 pions par le numéro 9 du Rekordmeister. Robert Lewandowski a désormais la lourde tâche de porter la Pologne afin de créer la surprise lors de ce championnat d'Europe des nations, où les Biało-Czerwoni ne sont pas vraiment attendus pour bousculer la hiérarchie. Mais avec un tel artificier dans ses rangs, la sélection dirigée par Paulo Sousa a de quoi espérer réaliser un bel Euro 2020. L'occasion aussi pour « Lewy » d'entrer un peu plus dans l'histoire du ballon rond...

La liste des 26 :

Gardiens : Łukasz Fabiański (West Ham), Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologne)

Défenseurs : Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Lech Poznań), Pawel Dawidowicz (Hellas Vérone), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscou)

Milieux : Przemysław Frankowski (Chicago), Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorsz Krychowiak (Lokomotiv Moscou), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Lech Poznań), Przemysław Płacheta (Norwich), Piotr Zieliński (Naples)

Attaquants : Dawid Kownacki (Fortuna Dusseldorf, Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Olympique de Marseille), Karol Świderski (PAOK Salonique), Jakub Świerczok (Piast Gliwice, Ludogorets)