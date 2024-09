FC Barcelone : Hansi Flick met en garde Lamine Yamal

Le nom de Lamine Yamal est sur toutes les lèvres. Impérial avec le Barça depuis le début de saison (4 matchs, 1 but et 4 passes décisives), l’ailier de 17 ans s’apprête à enchainer une cinquième titularisation consécutive en Liga face à Gérone. Depuis ses débuts, la pépite barcelonaise ne s’arrête pas d’éblouir le championnat espagnol, mais son entraîneur veut le mettre en garde. «Lamine est à un niveau très élevé, mais il peut et doit encore s’améliorer. C’est génial de le voir s’entraîner, mais il doit continuer. Les champions ne se reposent jamais, c’est un bon conseil que je peux vous donner», a déclaré Hansi Flick en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Un avertissement pour le vainqueur de l’Euro 2024 avec la Roja, qui ne doit pas se laisser griser par son début de carrière hors du commun. À tout juste 17 ans, Yamal est déjà considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs du monde, il est d’ailleurs le plus jeune joueur de l’histoire à avoir été nommé dans la liste du Ballon D’Or. Cependant pour Flick, le travail sera la clé si le génie catalan veut perdurer au plus haut niveau.