OL : Memphis Depay sonde d'autres clubs pour cet été

Arrivé à l'Olympique Lyonnais à l'hiver 2017 suite à un passage peu concluant à Manchester United, Memphis Depay a totalement relancé sa carrière avec les Gones. Bien plus mature dans son jeu et de plus en plus régulier, l'attaquant néerlandais s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et compte 53 buts et 43 passes décisives en 134 matches avec la formation rhodanienne. Des statistiques probantes et un statut de leader technique qu'il a su assumer cette année malgré la mauvaise passe de son équipe. Malheureusement pour lui, depuis décembre et une rupture des ligaments croisés contractée contre le Stade Rennais, le joueur de 26 ans est sur le flanc.

S'il est bien avancé dans sa phase de récupération, Memphis Depay va surtout devoir s'intéresser à son avenir sur le plan contractuel. Arrivant en fin de contrat à l'été 2021, l'Olympique Lyonnais souhaite le prolonger comme l'a régulièrement fait savoir son président Jean-Michel Aulas. Le joueur de son côté joue la montre puisqu'il est en position de force. L'AC Milan et la Lazio sont intéressés par le joueur qui laisse pour l'instant la porte ouverte, mais il n'y a toujours pas eu d'approche concrète. D'après les informations de RMC Sport, Memphis Depay est en train de sonder le marché à la recherche d'un plus gros club.

Bien dans sa peau à Lyon et cultivant une bonne relation avec son coach Rudi Garcia, le natif de Moordrecht (14 buts et 2 passes décisives en 18 matches cette saison) a toujours espoir de retenter sa chance avec un cador européen. Malheureusement son flop avec le numéro 7 au dos à Manchester United entre 2015 et 2017 refroidit beaucoup en Angleterre et sa grave blessure n'aide pas. Ayant beaucoup de doutes sur l'état d'esprit du joueur, certains prétendants ne semblent pas convaincus. Le joueur continue de patienter dans l'espoir de voir arriver une véritable approche, mais pour le moment elle n'est toujours pas venue. Une situation complexe et qui n'est pas forcément facile à gérer pour l'Olympique Lyonnais. Les Gones qui veulent le faire prolonger d'un ou deux ans sont donc en mauvaise posture. Si Memphis Depay ne change pas d'avis sur une éventuelle prolongation ou ne trouve pas chaussure à son pied, les Rhodaniens risquent de le voir partir librement l'été prochain.