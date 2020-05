L'OL patine dans le dossier Memphis Depay

Atout offensif numéro 1 de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (26 ans) maintient le suspens concernant son avenir. Lié aux Gones jusqu’en 2021, le Batave a vécu une saison très riche en émotions. Promu capitaine par Rudi Garcia, performant face aux buts (9 réalisations en 13 matches de Ligue 1), l’ancien pensionnaire de Manchester United avait ensuite vu tout s’arrêter net à cause d’une vilaine blessure au genou survenue en décembre dernier contre Rennes. Travailleur acharné lors de sa convalescence, Depay ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure sur les bords du Rhône.

Une interrogation expliquée par deux facteurs. Premièrement, la situation contractuelle du natif de Moordrecht oblige l’OL à s’activer pour une prolongation ou pour un transfert afin de ne pas voir partir le joueur gratuitement dans un an. L’AC Milan serait d’ailleurs intéressé si un départ devait se préciser. Enfin, si l’OL ne remporte pas la Coupe de la Ligue (face au PSG), l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine risque de convaincre le joueur d’aller voir ailleurs. Autant d’éléments qui rendent les dirigeants rhodaniens pas très optimistes dans ce dossier.

Interrogé par l’AFP, dans des propos relayés par [RTL], Jean-Michel Aulas a fait le point. « Nous sommes toujours sur une position de ses agents qui est de voir si on reprend (la saison). Son objectif était de jouer l'Euro qui a été reporté. (…) Il y a aussi la relation que j'ai en direct avec lui. Il m'a toujours dit que si on trouvait un terrain d'entente il serait heureux de prolonger. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments nouveaux. On reste sur les positions antérieures. » Pas vraiment de quoi rassurer les fans de l'OL.