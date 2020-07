OL : l'étonnante réaction d'après-match de Rudi Garcia

Pour son dernier match amical avant la finale de Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais affrontait le Royal Antwerp. Une rencontre durant laquelle les hommes de Rudi Garcia ont mené 3-0 jusqu'à 20 minutes de la fin, grâce à des réalisations signées Moussa Dembélé et Maxwel Cornet (plus un but contre son camp de Seck). C'est alors que les Rhodaniens ont encaissé deux buts en huit minutes (71e et 79e). De quoi donner un goût légèrement amer à ce succès. Mais à l'issue du match, Rudi Garcia a donné une étonnante explication, notamment tactique.

«Décidément, ce score de 3-2 est le score de nos matches en Belgique. Si l'on gagne nos deux prochains matches sur ce score, ça me va ! Plus sérieusement, il faut absolument gommer ces soucis défensifs. Il faut réussir à être plus efficace devant et plus rigoureux derrière. On a perdu en intensité à cause de la facilité du match. Sur la deuxième période, nous voulions laisser le ballon à l’adversaire pour tester des coups tactiques mais il y a des erreurs à ne pas répéter dans les prochaines rencontres. Il y a un très bon état d’esprit dans le groupe. Si l’on enlève ces actions défensives, il y a beaucoup de positif à retirer», a-t-il déclaré sur le site officiel des Gones.