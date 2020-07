L'OL s'impose mais ne se rassure pas face au Royal Antwerp !

Vendredi prochain, l'Olympique Lyonnais ira défier le Paris Saint-Germain au stade de France pour tenter de remporter la finale de la Coupe de la Ligue. Une première échéance importante pour les Gones qui enchaîneront ensuite le 7 août à Turin avec un autre gros morceau : la Juventus (1/8e de finale retour de l'UEFA Champions League). Pour être prêts pour ces rendez-vous capitaux, les Rhodaniens se préparent depuis le 8 juin et enchaînent les matches amicaux. Ce vendredi, ils affrontaient donc le Royal Antwerp FC, pour leur sixième et dernier match de préparation. Un ultime test où Rudi Garcia pouvait procéder à quelques réglages. Face aux Belges, le technicien français alignait un onze en 3-5-2. Le même qui avait d'ailleurs débuté face au Celtic la semaine dernière. Ainsi, l'équipe lyonnaise était la suivante : Lopes, Denayer-Marcelo-Marçal, Dubois-Thiago Mendes-Bruno Guimarães-Cornet-Aouar, Dembélé-Memphis.

La suite après cette publicité

D'entrée, les Gones dominaient les débats, prenant le temps de bien faire tourner le ballon et bien travailler face à un bloc belge bas et compact. Malgré cela, l'OL tentait sa chance avec Bruno Guimarães, dont la volée passait à côté du poteau (3e), et Memphis, tout proche d'obtenir un pénalty. De son côté, Anvers cherchait surtout la profondeur et installait tranquillement son jeu avec Junior Pius (13e, frappe non cadrée, 17e) et Mbokani (15e). Alors que la défense lyonnaise était de plus en plus sollicitée, l'attaque rhodanienne n'avait que très peu de ballon à se mettre sous la dent. Mais à la 23e, Memphis Depay, que l'on a vu proposer beaucoup de solutions à ses coéquipiers et dézoner, interceptait un ballon et servait Moussa Dembélé dans l'axe. Mais la frappe du Français, pas assez appuyée et déviée, ne faisait pas mouche. Toutefois, Dembélé allait se rattraper deux minutes plus tard.

L'OL s'impose mais ne rassure pas lors de son dernier amical

Après un centre d'Aouar, Denayer, au duel, plaçait une tête repoussée. Mais l'attaquant de l'OL suivait bien et poussait le ballon au fond des filets d'un coup de tête rageur (0-1, 25e). Alors que le rythme de la rencontre n'était pas intense, les deux formations se rendaient coup pour coup et multipliaient les fautes. D'ailleurs, Memphis, remuant et intenable, pensait en obtenir une nouvelle dans la surface à la 38e. Mais l'arbitre sifflait finalement un hors-jeu de Cornet. Mais à la 45e, l'OL finissait par doubler la mise juste avant la pause, suite à un but contre son camp de Seck sur un centre d'Aouar (0-2, 45e). Sans être particulièrement impressionnant, l'OL se montrait discipliné, sérieux et efficace en première période. Au retour des vestiaires, Lyon repartait avec le même onze et surtout l'envie d'afficher un visage plus séduisant dans le jeu. Et cela payait rapidement.

A la 48e, Dubois trouvait Memphis dans un petit espace dans la surface. Le Hollandais enchaînait avec un centre-tir qui allait filer à côté du cadre, mais Cornet coupait la trajectoire au second poteau et propulsait le cuir au fond des filets (0-3). Plus inspiré devant, avec Memphis (56e) et un Dembélé approximatif (60e, 67e), l'OL ne faisait pas preuve d'une grande solidité derrière. Et les Gones encaissaient un but après notamment une erreur de Marçal. Hongla plaçait un plat du pied entre les jambes de Dubois et trompait Lopes, jusque-là pas très inquiété (1-3, 71e). Dans la foulée, Memphis lançait Aouar qui prenait de vitesse ses adversaires, mais son tir était détourné en corner (75e). Et à la 78e, Anvers marquait de nouveau grâce à Buta (2-3, 79e). Malgré une ultime tentative dangereuse d'Aouar (83e), l'OL s'imposait au final 3 à 2. Lyon termine sa préparation par un succès et autant d'interrogations dans le jeu. Rien de rassurant à une semaine d'affronter le PSG puis ensuite la Juventus (7 août).