Real Madrid : Eden Hazard est dans une impasse

Un peu plus d'un quart d'heure de jeu et puis s'en va. Eden Hazard n'a participé que brièvement à la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Red Bull Leipzig ce mardi soir (3-2). Carlo Ancelotti a choisi de le faire rentrer à la fin de la rencontre à la place de Toni Kroos (76e) mais le Belge n'a pas réussi à répondre à la confiance de son entraineur. Plus les jours s'égrènent, plus le fossé se creuse entre le joueur de 31 ans et le staff des Champions d'Europe en titre. Recruté pour 115 millions d'euros lors du mercato estival 2019, l'ancien joueur de Chelsea est tombé bien bas dans la hiérarchie des attaquants madrilènes. Il est devenu, petit à petit, un joueur de rotation avec un rôle mineur au sein de l'effectif de la Casa Blanca.

Des statistiques faméliques pour un joueur de son calibre

Le natif de La Louvière s'éloigne de plus en plus de son meilleur niveau, à défaut de retrouver des sensations pour inverser la tendance et reprendre la place qu'il lui était promise à son arrivée. C'est bien simple, Eden Hazard n'a été titularisé qu'à deux reprises depuis le début de la saison et à chaque fois il n'a pas dépassé l'heure de jeu. Un constat d'autant plus terrible quand on regarde ses statistiques dans le détail. En Liga, le Belge n'a plus disputé une seule rencontre depuis la victoire du Real face à Majorque (4-1), le 11 septembre dernier. Les trois rencontres passées sur le banc de touche, à regarder ses coéquipiers jouer en championnat, ne lui ont pas permis de s'exprimer et un retour à son meilleur niveau ne semble plus vraiment à l'ordre du jour.

En Ligue des Champions, même s'il a réussi à grappiller quelques minutes de temps de jeu, les conclusions restent sensiblement les mêmes. Outre son entrée en jeu face au Celtic (victoire 3-0) durant laquelle il a été décisif avec une réalisation et une passe décisive et qui laissait penser que le pire était alors derrière lui, sa titularisation face au Shakthar Donetsk (match nul 1-1) puis sa nouvelle contre-performance à Leipzig ont confirmé son manque de rythme et d'impact sur le jeu des Merengues. Depuis le 6 septembre dernier et le déplacement à Glasgow, Eden Hazard n'a plus jamais trouvé le chemin des filets ni celui de ses coéquipiers. Des statistiques faméliques pour un joueur de son calibre.

Les prétendants se font rares

Alors que ses dirigeants ont essayé à plusieurs reprises de lui trouver une porte de sortie lors des précédentes fenêtres des transferts, le Belge, de son côté, n’envisage pas un mouvement qui pourrait perturber sa vie de famille à Madrid. Dans cette perspective, selon Marca, il n’envisage pas un départ dès cet hiver car cela pourrait perturber sa femme et ses cinq enfants, de la même manière qu’il ne verrait pas son quotidien loin d’eux. Sous contrat jusqu'en juin 20241 avec le Real Madrid, l'attaquant semble bel et bien dans une impasse. Et si le Belge n'est plus en odeur de sainteté du côté de la capitale espagnole cette saison, il est seulement le 18ème joueur de l’équipe madrilène en termes de minutes (229 toutes compétitions confondues), l'attaquant belge ne peut pas compter sur une pléthore de prétendants.

En effet, son salaire combiné à ses performances sur le pré agissent comme un repoussoir pour les rares équipes intéressées. Selon nos informations, la saison dernière, la Juventus avait notamment pris la température, dont quelques renseignements sur le Belge, mais sans aller plus loin dans les démarches. Eden Hazard n'est plus le joueur fantastique qu'il a été à Lille et à Chelsea et les équipes qui s'y intéressent ne s'y trompent pas. Il ne lui reste plus désormais que la Coupe du monde 2022 au Qatar pour espérer se montrer aux yeux du monde sachant que Roberto Martinez maintient son statut avec la sélection belge malgré les critiques et la très bonne forme actuelle de Leandro Trossard. Cela sera à coup sûr comme une belle dernière occasion de montrer son niveau à tous les observateurs dans l'espoir de trouver un point de chute le plus rapidement possible.