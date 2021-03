Ligue Europa : Arsenal assure contre l'Olympiakos, Tottenham et l'AS Rome ne tremblent pas

Après le match nul entre Manchester United et l'AC Milan notamment, les huitièmes de finale aller de Ligue Europa se terminaient ce jeudi soir avec quatre matches au programme à 21h. Du côté du Pirée, l'Olympiakos retrouvait Arsenal un an après son exploit en seizièmes de finale de cette même compétition, avec ce but d'El Arabi à la 120e minute du match retour. Forcément, les Gunners voulaient prendre leur revanche et donc prendre une option sur la qualification ce soir avant le retour.

Avec Aubameyang en pointe, entouré de Saka, Odegaard et Willian, les hommes de Mikel Arteta prenaient rapidement les choses en main grâce à un gros début de partie, et l'avant-centre gabonais touchait la barre transversale de la tête (7e). Petit à petit, les Gunners faisaient reculer les locaux du soir et l'Olympiakos finissait par craquer. À l'entrée de la surface, Odegaard décochait un boulet de canon qui surprenait Jose Sa, qui se trouait légèrement (34e, 0-1). Le premier but du Norvégien sous ses nouvelles couleurs. En confiance, les visiteurs se faisaient tout de même peur. Avant la pause, David Luiz manquait une passe mais heureusement pour lui, Masouras manquait complètement le cadre juste devant Leno (39e).

Kane porte Tottenham, l'AS Rome et Grenade assurent

Devant à la mi-temps, Arsenal devait tout de même faire attention en seconde période. Et justement, la première erreur du second acte se payait cash. Plein axe, Leno relançait sur Ceballos, qui perdait le cuir sous la pression d'El Arabi. Ce dernier prenait son temps et égalisait du droit (58e, 1-1). En forme, le Marocain ne ménageait pas ses efforts et sa frappe déviée frôlait le montant londonien (67e). Malgré tout, les Gunners ne tremblaient pas et, de la tête, Gabriel redonnait l'avantage aux siens (79e, 1-2).

Les joueurs de Mikel Arteta se mettaient même à l'abris avec une frappe lointaine d'Elneny sur laquelle José Sa se ratait encore un peu (85e, 1-3). En Grèce, Arsenal prenait donc une option sur la qualification, qui lui tend désormais les bras. Autre club anglais en compétition ce soir, Tottenham recevait le Dinamo Zagreb à Londres. Grâce à un doublé de leur serial buteur Kane (25e, 70e), les Spurs de José Mourinho se sont imposés sur le score de 2-0 et ont un pied en quarts de finale. Sur le même score, Grenade a dominé Mölde, tandis que l'AS Rome a écrasé le Shakhtar Donetsk (3-0). Pour rappel, les huitièmes de finale retour se disputeront jeudi prochain.

Les résultats de 21h :