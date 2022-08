Atlético de Madrid : le cas Antoine Griezmann commence à faire trembler le FC Barcelone

La suite après cette publicité

La saison n'a pas forcément bien commencé pour Antoine Griezmann. Le Français a démarré les deux rencontres de l'Atlético de Madrid en Liga sur le banc de touche, se contentant d'entrer en deuxième période, ce qui ne l'a pas empêché de marquer face à Getafe. Il faut dire que la concurrence fait rage du côté des Colchoneros, notamment dans le secteur offensif, où Félix et Morata semblent être les deux hommes choisis par Diego Simeone pour débuter les rencontres. D'où l'hypothèse de le voir repositionné en tant que milieu de terrain, qui commence à prendre de l'ampleur.

Mais cette situation ne fait pas particulièrement plaisir au Barça. Comme l'indiquent divers médias espagnols, comme Sport, le Barça s'inquiète sérieusement. Antoine Griezmann est ainsi prêté pour deux saisons, jusqu'en juin prochain donc, avec une option d'achat de 40 millions d'euros. Une option qui deviendra automatique si le joueur joue 50% des matchs des Rojiblancos pendant ces deux saisons. Seulement, pour qu'un match soit comptabilisé, il faut qu'il dispute au moins 45 minutes.

Le Barça risque de revoir Griezmann

Et c'est là qu'est le problème, du moins pour le Barça. Les deux premiers matchs de Liga disputés par Griezmann ne comptent pas, puisqu'il est entré aux alentours de l'heure de jeu. Les Catalans pensent que Diego Simeone a reçu des consignes de la part de ses dirigeants pour que le Français n'arrive pas aux 50% de rencontres jouées, et donc ne pas débourser 40 millions d'euros qui feraient du bien au Barça. Antoine Griezmann reviendrait donc en Catalogne en juin prochain, avec un salaire colossal de plus de 20 millions d'euros brut, que les Barcelonais ne peuvent se permettre de payer...

Dans le même temps, la Cadena SER dévoile que les dirigeants colchoneros ont demandé une nouvelle baisse de salaire à l'attaquant tricolore. Ce qui permettrait à l'Atlético d'avoir un peu plus de marge de manoeuvre avec le fair-play financier de la Liga. Pour l'instant, le natif de Mâcon aurait renvoyé la balle, estimant que c'est aux clubs de s'arranger entre eux. Sacrée affaire...