Amical : la Belgique s’impose sur le fil face à la Serbie

Tous deux n’ayant qu’une seule rencontre restante à disputer pour les éliminatoires de l’Euro allemand, prévu l’été prochain - qu’elles sont quasi-assurées de disputer, la Belgique et la Suède s’affrontaient en match amical à The King Power At Den Dreef Stadium, antre de Louvain. Les Diables Rouges s’imposaient d’ailleurs à domicile (1-0).

Il ne fallait pas arriver en retard pour assister à la seule réalisation de la rencontre, signée par l’ex-Colchonero Yannick Ferreira-Carrasco dès la deuxième minute de jeu, profitant d’une relance hasardeuse adverse pour pousser le ballon dans le but vidé par le gardien (2e). La Belgique et la Serbie joueront tous deux ce dimanche, respectivement l’Azerbaïdjan (18h) et la Bulgarie (15h).