Grosse inquiétude pour Evan Ndicka, Udinese - AS Roma arrêté !

Ce dimanche, la 32e journée de Serie A offrait un duel intéressant entre l’Udinese (15e) et l’AS Roma (5e). À domicile, le club du Frioul voulait prendre ses distances avec la zone rouge tandis que les Giallorossi pouvaient revenir à un point de Bologne et du top 4. Le match débutait idéalement pour les locaux puisque Roberto Pereyra allait ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu (23e). En seconde période, l’AS Roma a poussé et a réussi à égaliser via Romelu Lukaku (64e). Le football est toutefois devenu secondaire rapidement.

La suite après cette publicité

Alors que le score était de 1-1, Evan Ndicka s’est écroulé. L’ancien de l’Eintracht Francfort est sorti sur civière en se tenant le torse. S’il a levé son pouce pour rassurer tout le monde en quittant le terrain, le défenseur central ivoirien inquiète. Suite à cela, le match a été arrêté après concertation entre les entraîneurs des deux équipes et l’arbitre. Les soigneurs qui étaient entrés sur le terrain avec un défibrillateur ont accompagné le joueur de 24 ans vers l’hôpital.