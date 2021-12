PSG : Jérôme Rothen allume Mauro Icardi et l’invite à quitter le club

Le Paris Saint-Germain a arraché le point du match nul mercredi soir face à Lorient (1-1), pour la dernière rencontre de l’année 2021 en Ligue 1. Un succès obtenu à la suite d’un but de Mauro Icardi dans le temps additionnel de la seconde période, mais avant le coup d’envoi de ce match, l’Argentin a été la cible des critiques de Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme de RMC. «Pourquoi Icardi est en situation d'échec au PSG ? Cette année, c'est la bérézina. Il subit la concurrence, il s'est avoué vaincu très vite. Pas plus tard qu'hier (mardi, NDLR), Pochettino a dit qu'il avait un profil intéressant», a-t-il commencé par déclarer.

«Il pense à sa vie privée. C'est un scandale ce qu'il s'est passé avec sa femme. Ce sont eux les responsables. Aujourd'hui, ce n'est plus un joueur de foot, il n'en a rien à carrer de jouer au PSG. Il prend son chèque d'un million par mois et n'est pas responsable de la situation avec tout ce qu'il envoie comme images négatives. Il n'est même pas mis en face de ses responsabilités par Leonardo, qui est responsable de sa venue. Il n'est pas heureux à Paris, et bien qu'il aille ailleurs et qu'il laisse sa place.»