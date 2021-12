Lorient-PSG : les étonnantes excuses des Parisiens

Au moins, le Paris Saint-Germain ne repartira pas du Moustoir avec une défaite, comme la saison passée. Mais les Franciliens ont eu très chaud. Menés au score dès la première période, les hommes de Mauricio Pochettino ont su arracher le partage des points grâce à un but de Mauro Icardi en toute fin de match (1-1).

La suite après cette publicité

Mais ce soir encore, les leaders du classement de Ligue 1 n’ont pas été bons. Chahutés par des Merlus bien organisés et tranchants dans les phases de contre, les partenaires d’Ander Herrera ont certes eu des occasions de but, mais ils n’ont clairement pas été à la hauteur face au 19e de Ligue 1. Mais quand le milieu de terrain espagnol a dû faire face aux critiques sur le jeu de son équipe, il a fait savoir que le niveau de la L1 était trop souvent sous-estimé.

Le niveau de la L1 sous-estimé

« Aujourd’hui, c’était un match très difficile. Ils étaient très bien organisés, ils ont joué très défensivement. On méritait de gagner. On s’est créé des occasions. Mais si tu ne marques pas, tu vas souffrir. Marseille et Lyon n’ont pas gagné, Rennes a perdu. La Ligue 1, c’est fort ! Il n’y a pas de respect suffisant pour les équipes (de L1). Lille a gagné contre Séville et en Espagne, tout le monde dit que Séville peut gagner la Liga. Monaco a battu la Real Sociedad, et tout le monde dit que la Real a une équipe pour gagner la Liga. La Ligue 1, c’est plus difficile. Le niveau monte, les équipes sont plus organisées, les coaches sont meilleurs. On a treize points de plus que le deuxième. On doit respecter ça », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Quelques instants plus tard, Mauricio Pochettino a lui aussi ressorti le couplet sur le niveau du championnat. « Pourquoi un miracle ? On a marqué un très beau but. Je pense qu’on méritait. On a eu beaucoup d’occasions. Vous devez respecter l’adversaire. Tout le monde doit respecter Lorient. Peut-être qu’à l’heure actuelle ils sont 19e, mais peut-être qu’ils vont finir à une autre position. Si vous sous-estimez cette équipe, c’est difficile de jouer. On a bien commencé le match. Ensuite, on a eu tort dans notre manière de jouer. On les a laissé jouer en transition. Tant qu’on est en vie, on peut marquer. La Ligue 1 c’est très difficile. C’est important qu’on n’ait pas perdu aujourd’hui. On doit s’améliorer. On joue tous les trois jours, ça rend les choses difficiles. » Pas sûr toutefois que ces excuses passent.