AC Milan : Sergio Conceição valide la piste Marcus Rashford

Juventus, PSG, Borussia Dortmund, Galatasaray, AC Milan, Côme, ou encore l’Arabie Saoudite… Marcus Rashford a vu son nom être lié, de près ou de loin, à de nombreux clubs cet hiver. Mais à date, la seule chose dont on est à peu près sûr, c’est que Manchester United lui cherche une porte de sortie. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur de l’AC Milan, Sérgio Conceição, a d’ailleurs été invité à s’exprimer sur potentielle arrivée de l’Anglais en Italie. Et il n’a pas dit non, au contraire.

«Vous essayez de m’avoir de toutes les manières, a rigolé Conceicao après une question sur le joueur. Au Portugal, c’est encore pire. Ici, nous parlons de football, puis de temps en temps, quelqu’un essaie… Bon, Rashford est un très bon joueur comme beaucoup d’autres d’ailleurs, alors nous verrons ce qui se passera cet hiver.» Conceição apprécie le joueur.