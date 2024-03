Argentine : Lautaro Martínez répond aux critiques sur sa mauvaise série

Sans Lionel Messi, mais avec Ángel Di María, Enzo Fernández et Lautaro Martínez, l’Argentine a dominé facilement le Salvador cette nuit (3-0). Une victoire dont l’attaquant de l’Inter n’a pas marqué. El Toro n’a pas trouvé le chemin des filets avec l’Albiceleste depuis le 23 septembre 2022, lors d’une victoire 3-0 contre le Honduras. Une Coupe du monde et plus d’un an après, le meilleur buteur de Serie A est en difficulté avec sa sélection. Les critiques pleuvent envers l’Interiste en Argentine, ce qui lui semble. L’Argentin a tenu à répondre aux critiques à la fin du match.

« J’essaie de le montrer sur le terrain. Après, laissez les gens parler, laissez les fans parler… Cela m’importe peu. Je travaille pour porter cette chemise parce que c’est la plus belle. Je vais continuer à travailler et espérons que lors du prochain match j’aurai l’occasion de marquer. Je veux montrer à ces gens qui parlent tant que ce n’est pas comme ça, qu’ils ont tort, parce que je fais toujours de mon mieux » a-t-il répondu au micro de Tyc Sports. Durant ce match, Lautaro Martínez a toutefois réalisé une passe décisive vers Giovani Lo Celso (52e). Il aura une nouvelle chance de mettre fin à cette mauvaise série de 16 matchs sans scorer mardi, lors d’un nouveau match amical contre le Costa Rica.