PSG : le message de Keylor Navas

Avant d'entamer une semaine capitale en Ligue des Champions et de poursuivre la course au titre, Keylor Navas a fait une halte par les bureaux du PSG. Le gardien âgé de 34 ans a paraphé un nouveau bail jusqu'en juin 2024.

Sur son compte Twitter, San Keylor a réagi à cette jolie nouvelle. Je remercie Dieu pour pouvoir vous annoncer aujourd'hui que je continuerai à Paris jusqu'en 2024. «Je suis très fier de continuer dans ce grand club et très reconnaissant aux managers, entraîneurs, coéquipiers et, surtout, aux fans pour leur confiance et leur support. Allez Paris !»