Coupe du Monde 2022 : la grosse colère de Kevin De Bruyne sur le niveau de la Belgique

Habitué des sorties musclées, Kevin De Bruyne a, une nouvelle fois, dit ce qu'il pensait. Mercredi, la Belgique a obtenu une précieuse victoire face au Canada, lors de son entrée en lice dans ce Mondial 2022 (1-0). Mais la performance des Diables Rouges a été très décevante. Lors de l'ouverture du score de Michy Batshuayi, Kevin De Bruyne s'était d'ailleurs emporté auprès de son partenaire Toby Alderweireld, à ce sujet. Devant la presse ce vendredi midi, le milieu de Manchester City a fait part de sa frustration.

«On a eu une réunion hier (jeudi). Le coach a expliqué ce qui s'est passé pendant le match. Avec le ballon, on n'a pas essayé de jouer (...) Il y avait des espaces, selon moi, derrière leur ligne médiane et leurs milieux. Mais on a joué de nombreux longs ballons, a-t-il d'abord expliqué. Je le suis un peu, parfois (inquiet du niveau de jeu). La vitesse de la défense n’est pas un problème pour moi, mais notre niveau est plus faible depuis un certain temps et je m’en inquiète parce que je sais que l’équipe a du potentiel».

«Nous ne pouvons pas jouer de la même manière que Manchester City»

Mais le milieu offensif de 31 a surtout eu des mots durs en comparant le niveau de jeu des Diables Rouges avec ce qu'il a l'habitude de faire en Angleterre, à Manchester City. «Je sais que mes réactions ne sont pas toujours les bonnes. Nous ne pouvons pas jouer de la même manière que Manchester City. En tant qu’équipe nationale, vous devez vous adapter aux joueurs que vous avez. Est-ce que ça me frustre ? Oui, mais je devrais le montrer moins bien que je m’y efforce.»

«Si le niveau reste ainsi, nous n’avons aucune chance de gagner. Il est nécessaire de s'améliorer individuellement et collectivement. J'espère que ce sera mieux dans les prochains jours. On peut montrer plus de courage avec le ballon, clairement s'améliorer. Moi aussi. Mais je suis positif. Tout le monde comprend qu'il doit faire mieux», a-t-il encore ajouté. Reste à savoir si les mots de De Bruyne auront un impact sur le groupe belge, avant un match important contre le Maroc, dimanche.

