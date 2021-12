Un nouvel entraîneur à Alavés

Alavés a officialisé ce mardi matin le départ de son entraîneur espagnol Javi Calleja, et ce après avoir collaboré durant huit mois. Arrivé sur le banc des Babazorros début avril, le technicien de 43 ans avait évité la relégation au club basque la saison passée, en remportant 15 points sur les neuf dernières journées et passant ainsi de lanterne rouge de la Liga au 16e rang. Sa première partie d'exercice 2021/2022 est plus compliquée : Alavés est actuellement 18e et a enchaîné cinq matches sans la moindre victoire toutes compétitions confondues (championnat et Coupe du Roi).

La suite après cette publicité

Moins d'une heure plus tard, le club a également annoncé l'arrivée de son nouvel entraîneur, en la personne de José Luis Mendilibar (60 ans). Un coach d'expérience en Espagne, passé par Eibar, Osasuna ou encore au Real Valladolid. «Aujourd'hui, Mendilibar arrive à Vitoria-Gasteiz avec l'objectif de s'assurer une place dans l'élite et de donner à l'équipe une identité propre et une cohérence dans le jeu. Le Deportivo Alavés remercie José Luis Mendilibar pour son engagement dans ce défi et lui souhaite un succès professionnel», peut-on lire dans le communiqué du club.