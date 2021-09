RCL-LOSC : la direction lensoise frappe fort après les incidents

Les incidents qui ont émaillé le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC à Bollaert samedi dernier ne resteront donc pas impunis. Suite aux échauffourées en tribunes puis à l'envahissement du terrain par des supporters, le Racing a décidé de frapper fort. Présent en conférence de presse, Arnaud Pouille le directeur général du club lensois a tapé du poing sur la table et dévoilé les décisions prises suite à ces incidents.

« L'ensemble des mesures et des sanctions décidées par la gouvernance du club s'inscrivent dans l'arsenal à notre disposition. Nous sommes sur des sanctions individuelles de deux ordres. Soit l'activation du dispositif légal de la loi Larrivé avec une interdiction de stade pour toute personne identifiée qui s'est introduite sur le terrain. Ces mesures ne supporteront pas d'exceptions même si on me dit que sur la centaine de personnes il y a des supporters conventionnels avec les ultras. Nous ne transigerons pas sur ce point. Elles iront de neuf à 36 mois d'interdiction, le maximum que nous pouvons appliquer. Pour tous les gestes violents, déplacés, relevant de l'exhibitionnisme, de l'apologie du nazisme et toute forme de comportement déviant, une plainte sera déposée par le club, soit nominative, soit contre X, » a ainsi annoncé le dirigeant du club nordiste. Une décision forte qui met en exergue la volonté du RC Lens d'assumer ses responsabilités...