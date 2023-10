Liga : vainqueur du Celta de Vigo, Girona chipe la place de leader au Real Madrid

Auteur d’un superbe début de saison (8 victoires) et dauphin du Real Madrid après 10 journées, le surprenant Gérone recevait le Celta de Vigo, qui n’avait qu’une victoire au compteur en championnat, et ce, pour le compte de la 11e journée de la Liga. Les Catalans arrachaient les trois points du succès face à la formation galicienne et chipaient le trône de leader à la Casa Blanca (1-0). Les pensionnaires du Balaidos restent 18es et premiers relégables.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Girona 28 11 12 9 1 1 25 13 18 Celta Vigo 6 11 -9 1 3 7 10 19

La seule réalisation de la rencontre était à mettre au crédit du milieu de terrain international colombien Yangel Herrera - passé par Manchester City, autre club du City Group, dans lequel se trouve également le GFC, grâce à une belle frappe à ras de terre pour tromper Vicente Guaita (90+1e). Les Blanquivermells devront attendre le résultat du Clasico, entre le Barça et le Real Madrid, ce samedi après-midi (16h15), pour savoir s’ils termineront le week-end à la tête de la Liga.