OM : Gennaro Gattuso freine le retour de Valentin Rongier

Cela fait près de deux mois que Valentin Rongier n’a plus foulé les terrains sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Victime d’une entorse au genou début novembre, le milieu de terrain phocéen était assuré de rejoindre l’infirmerie pendant trois mois minimum. Mais pas de quoi inquiéter son entraîneur Gennaro Gattuso, qui a tenu à donner de ses nouvelles en conférence de presse avant la Coupe de France, annonçant même qu’il a souhaité que l’ancien Nantais prenne son temps pour revenir le mieux possible à la compétition. Pour rappel, l’ancien Nantais n’a disputé que six rencontres sous les ordres du technicien transalpin, arrivé fin septembre sur le blanc de l’actuel sixième de Ligue 1.

La suite après cette publicité

«Il a commencé à reprendre la course en extérieur mais il faut un peu le freiner parce qu’on connait les problèmes qui peuvent surgir si on reprend trop vite. Nous parlons d’un gars et d’un professionnel incroyable. J’ai besoin de le freiner un peu parce qu’il y a un temps (de convalescence) à respecter. Je pense que fin janvier-début février, on pourra commencer à parler de date (de retour) mais on est sur la bonne voie.» Son coéquipier Jordan Veretout espère voir son capitaine retrouver son niveau pour aider l’OM à atteindre ses objectifs de la saison : «on a perdu gros avec lui. Il revient petit à petit mais c’est une longue blessure et il ne faut pas faire n’importe quoi non plus. On veut voir la Valentin à 100% avec nous.»