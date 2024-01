OM : le coup de pression de Gennaro Gattuso pour le mercato

Parmi les équipes qui subissent le plus la Coupe d’Afrique des Nations organisée en Côte d’Ivoire cet hiver, on retrouve l’Olympique de Marseille. Bien heureux de garder Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia, profitant des non-qualifications du Gabon et de la Centrafrique, le club phocéen doit néanmoins composer sans plusieurs internationaux africains, comme les Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi dans l’entrejeu, les Sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr en attaque auxquels s’ajoute le Congolais Chancel Mbemba en défense centrale. Des absences compilées aux indisponibilités sur blessure du capitaine Valentin Rongier et Joaquin Correa, qui ne font que compliquer la gestion d’effectif du coach, Gennaro Gattuso.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant de se déplacer sur la pelouse de Saint-Symphorien pour y affronter le Thionville FC en 32e de finale de la Coupe de France, l’entraîneur italien a clairement émis ses souhaits à la direction sportive marseillaise pour ce mercato hivernal, et pour un secteur particulier : «je vais être honnête avec vous: aujourd’hui, nous avons numériquement besoin d’un milieu de terrain. Défenseur, attaquant… On peut gérer et changer les postes mais si on a un problème (blessure, suspension), on sera en difficulté numériquement.» Le board marseillais étant conscient de ce manque au milieu, il avait failli boucler l’arrivée en prêt de l’international Espoir tricolore Lucien Agoumé avant de se retirer du dossier à cause de l’hésitation du natif de Yaoundé.

Gattuso veut un concurrent à Lodi

Toujours face aux journalistes, le champion du monde 2006 a également pointé un autre poste à renforcer durant le mois de janvier : le couloir gauche de la défense, où seul Amir Murillo, habitué à jouer à droit, a pu remplacer Renan Lodi, seul arrière gauche de formation. «Il nous faudrait une alternative à Lodi (qui est seul au poste) et un milieu de terrain. Il faudra voir ce que le mercato offre. Après cinq ou six matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, nous aurons un effectif de 28 ou 29 joueurs. Si on ne fait aucune vente, on risque d’avoir cet effectif et je n’aime pas gérer autant de joueurs.» Des départs sont également attendus de la part du technicien transalpin, espérant donc ne pas avoir un groupe trop fourni à gérer à la fin de la CAN, soit dès la fin février.

Enfin, la piste abandonnée Agoumé confirmait les critères de Gattuso d’avoir à disposition des recrues pouvant rapidement s’adapter, tactiquement et humainement, au sein de son effectif, mais également d’une volonté inébranlable de rejoindre l’actuel sixième de Ligue 1. «Je veux que ce soit des joueurs qui viennent parce qu’ils ont envie. Je ne peux pas faire de promesses, c’est le terrain qui fait la promesse. (…) On cherche le profil de quelqu’un qui connait le championnat, la France et parle français. On n’a pas de temps à perdre sur l’adaptation. On cherche quelqu’un qui est prêt à jouer dès qu’il arrive.» L’OM ne veut pas perdre de temps pour cette seconde partie de saison pour décrocher son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions, en plus d’aller le plus loin possible en Ligue Europa et en Coupe de France…