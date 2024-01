L’OM se retire du dossier Lucien Agoumé !

L’OM a un besoin urgent de renfort au milieu de terrain. Les départs à la CAN (Pape Gueye, Azzedine Ounahi, Amine Harit) dans ce secteur du jeu combiné à l’indisponibilité de Valentin Rongier n’offrent plus que deux solutions à Gennaro Gattuso, Jordan Veretout et Geoffroy Kondogbia. La probabilité de blessure et de suspension est trop élevée pour que l’OM prenne le risque de ne s’appuyer que sur ces deux hommes.

Comme nous vous l’avons révélé, le choix numéro 1 se nomme Lucien Agoumé, grand espoir français parti jeune à l’Inter Milan, et prêté à La Spezia, Brest puis à Troyes ces dernières années. Revenu au sein du club lombard l’été dernier, il n’a fait qu’une apparition cette saison, et est clairement à la recherche de temps de jeu. L’OM a donc bondi sur l’occasion, s’immisçant dans un dossier déjà travaillé par d’autres clubs, principalement le Séville FC et l’Ajax Amsterdam.

L’OM lâche l’affaire

Comme nous vous l’expliquions hier, un accord était même quasiment trouvé avec l’Inter sur les conditions d’un prêt avec option d’achat. Mais tout n’est pas si simple… Selon nos informations, Lucien Agoumé réfléchit et hésite encore. Il n’a toujours pas fait son choix final. Ses tergiversations compliquent la donne. Avant l’arrivée de l’OM, il était d’accord pour rejoindre Séville. Le club phocéen a tout chamboulé et il a alors accordé sa préférence à Marseille, avec toutefois une demande formulée : du temps de jeu.

Chose que l’OM n’a pas pu lui promettre. Nouvelle hésitation du joueur terriblement indécis alors que son entourage penchait plutôt pour l’OM. Séville était de son côté toujours présent et disposait aussi d’un accord avec l’Inter Milan. Face à tant d’indécision, les Phocéens ont décidé de se retirer du dossier, eux qui veulent des joueurs prêts à venir au club. Voilà une mauvaise nouvelle pour l’OM qui souhaitait un renfort dans l’entrejeu le plus vite possible. Gattuso va commencer à sérieusement se creuser la tête en attendant une arrivée dans ce secteur de jeu.