L’OM et l’Inter Milan en passe de trouver un accord total pour Lucien Agoumé !

Lucien Agoumé à l’OM ? L’opération est plus que jamais en bonne en voie. En effet, selon nos dernières informations, le jeune milieu de terrain de l’Inter Milan se rapproche un peu plus de la cité phocéenne, à l’heure où les dirigeants marseillais et intéristes sont en passe de trouver un accord total pour le départ du natif de Yaoundé. Agé de 21 ans et passé par Brest ou encore Troyes, ce droitier d’1m85 devrait donc rapidement retrouver l’Hexagone.

Bien décidé à se renforcer dans l’entrejeu pour compenser les blessures et les absences liées à la Coupe d’Afrique des Nations, l’actuel sixième de Ligue 1 avait décidé d’accélérer sur ce dossier au cours des dernières heures. Un effort qui semble donc sur le point de payer puisque la formation marseillaise est en passe de doubler une forte concurrence.

