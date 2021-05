Florian Thauvin très proche des Tigres

Il n'y a pas que Sergio Ramos et Lionel Messi qui sont en fin de contrat. En effet, à l'Olympique de Marseille, de nombreux éléments arrivent en fin de bail et c'est notamment le cas de Florian Thauvin, le champion du Monde 2018. On le sait depuis un petit moment maintenant, le gaucher devrait quitter le sud de la France au 30 juin prochain. Même si un doute subsistait ces derniers temps...

Pablo Longoria, intronisé président il y a quelques semaines, avait quand même encore l'espoir de prolonger le natif d'Orléans, mais ce n'est pas du tout le chemin que cela prend. Selon les informations de plusieurs médias mexicains, Grafico Tigres notamment, que nous sommes en mesure de vous confirmer, l'ancien joueur du Sporting Club de Bastia, qui remonte en Ligue 2, est proche d'un accord avec le club mexicain des Tigres de Monterrey. Club où évolue l'ex-attaquant de la maison phocéenne, André-Pierre Gignac.

Le natif de Martigues joue d'ailleurs un rôle très important pour convaincre le gaucher de rallier le Mexique. Florian Thauvin aurait un accord pour un bail longue durée (quatre années) percevrait 5 millions d'euros annuels net et, surtout, empocherait un joli chèque comme prime à la signature, puisque celui-ci est à hauteur de cinq millions d'euros d'après nos informations. Après avoir longtemps espéré rejoindre un grand club européen, il a donc pris la tangente.

Car il faut dire que le temps lointain où on considérait que le Mexique était un championnat faible est assez lointain maintenant. Avec l'arrivée d'André-Pierre Gignac, les projecteurs se sont braqués sur le championnat et le Martégal a remporté la Ligue des Champions nord-américaine cette saison. Florian Thauvin pourrait, lui aussi, écrire sa propre histoire chez les Aztèques. À l'image du pionnier Gignac.