OL-ASM : les compositions probables

C'est assurément le choc de cette 10ème journée de Ligue 1. Ce soir à 21 heures (à suivre en live commenté sur FM), l'Olympique Lyonnais accueille l'AS Monaco au Groupama Stadium. Pour l'OL, il s'agira de s'offrir un prestigieux succès face à un concurrent direct aux places européennes. Côté monégasque, il faudra confirmer les belles dispositions entrevues avant la trêve internationale face à Bordeaux (3-0).

Une belle affiche qui devrait donc ravir les spectateurs du Groupama Stadium. Pour cette confrontation, Peter Bosz pourrait s'appuyer sur un 4-2-3-1. Dans les buts, Pollersbeck profiterait de la suspension d'Anthony Lopes pour démarrer la rencontre. Devant lui, la charnière centrale composée de Jason Denayer et Jérôme Boateng devrait être reconduite.

L'OL décimé par les absences en attaque

Léo Dubois occuperait le couloir droit et Emerson le flanc gauche de la défense rhodanienne. Devant la défense, on retrouverait Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret, accompagnés plus haut d'Houssem Aouar, Toko Ekambi à gauche et Shaqiri à droite. Enfin, à la pointe de l'attaque, Rayan Cherki occuperait la position de faux neuf suite aux absences de Slimani et Dembélé. Côté monégasque, Niko Kovac opterait pour un 3-2-4-1 avec Nübel dans les buts. Devant le portier allemand, on retrouverait en défense le trio Aguilar, Disasi, Badiashile.

Dans l'entrejeu devant la défense, le duo Fofana-Matazo devrait démarrer la rencontre. Positionné plus haut, Gelson Martins s'installerait sur la droite, et Caio Henrique occuperait le flanc gauche. Dans l'axe, Jean Lucas et Kevin Volland seraient chargés d'alimenter en ballons Wissam Ben Yedder seul en pointe. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour assister à un beau spectacle au Groupama Stadium !

