OL : Peter Bosz fustige à son tour l'arbitrage face à Lorient

L'arbitrage de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le FC Lorient n'est pas passé du côté du Groupama Stadium. Si le président rhodanien avait déjà confié sa déception face à « la qualité de l'arbitrage et ce que le VAR ne fait pas » après le match nul concédé à domicile face aux Merlus, l'entraîneur des Gones Peter Bosz n'a également pas compris les décisions de l'arbitre Bastien Dechepy et de ses collègues au camion-régie de la VAR.

« Le carton rouge ? Je ne comprends plus les décisions », avait d'abord réagi le technicien néerlandais suite à l'expulsion d'Emerson Palmieri au quart d'heure de jeu. « La VAR était là aujourd'hui ? Ca arrive dans le foot, mais trois ou quatre fois en si peu de temps... Normalement dans le football, c'est sur une saison », a-t-il ensuite ajouté à propos de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Après l'épisode face au Paris Saint-Germain la semaine dernière, la relation entre l'OL et le corps arbitral ne semble pas s'arranger...