La Sampdoria a contacté Patrick Vieira

Limogé par l'OGC Nice début décembre, Patrick Vieira est toujours à la recherche d'une nouvelle aventure. La saison terminée, les offres commencent à se multiplier et son nom a récemment été associé à l'Olympique Lyonnais et au LOSC. Mais finalement, l'ancien milieu de terrain pourrait retourner en Italie, un pays où il a joué avec l'AC Milan, la Juventus et l'Inter.

D'après les informations de Sky Italia, la Sampdoria pense désormais à Patrick Vieira pour venir remplacer Claudio Ranieri, en fin de contrat, cet été. Le média transalpin affirme même que des premiers contacts ont eu lieu et qu'une réunion pourrait se tenir prochainement entre toutes les parties. Et si le club de Gênes a activé cette nouvelle piste, c'est parce que celle menant à Alessio Dionisi, bloqué par Empoli, se refroidit.