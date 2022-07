Le Spartak Moscou se moque de Cristiano Ronaldo

Habitués à charrier ses rivaux sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux innovateurs du Spartak Moscou ont trouvé une nouvelle cible. Cette fois-ci, pas un adversaire, mais un joueur de classe mondiale : Cristiano Ronaldo. Désireux de quitter Manchester United, plusieurs cadors européens sont liés au nom de la superstar portugaise, le Bayern Munich étant le dernier club en date à nier l'intérêt pour l'attaquant de 37 ans.

Dans un montage posté sur ses comptes officiels, le club russe montre un message envoyé par le quintuple Ballon d'or, souhaitant rejoindre les rangs des Krasno-belyé, qui ont répondu par la négative, accompagné d'une légende : «encore de la douleur. Mais pas pour nous cette fois.» Un clin d'œil à un montage posté en janvier 2021, dévoilant cette fois-ci le refus de Lionel Messi, à l'époque sous contrat avec le FC Barcelone mais libre six mois plus tard, de rejoindre la formation moscovite.

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts