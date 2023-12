CdF : l’US Revel accueillera le Paris Saint-Germain à Castres

C’était Noël avant l’heure pour les joueurs de l’US Revel. Le 11 décembre dernier, le pensionnaire de Régional 1, tombeur de l’US Blagnac (N3) au tour précédent, apprenait l’identité de son futur adversaire à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France : le Paris Saint-Germain. Si cette annonce a provoqué une scène de liesse dans le vestiaire du club de sixième division française, ce dernier devait désormais s’atteler à trouver un stade pour être en mesure d’accueillir cette affiche de prestige. Après avoir longuement échangé avec la commission de sécurité de la FFF et les pouvoirs publics, l’US Revel a fini par obtenir gain de cause.

La suite après cette publicité

RMC et France Bleu Occitanie informent que l’US Revel et le Paris Saint-Germain croiseront le fer le 7 janvier 2024 au stade Pierre-Fabre, habituel fief de l’équipe de rugby du Castres Olympique. La préfecture du Tarn a donné son aval et une délégation fédérale doit se rendre sur place pour valider les derniers ajustements. Ainsi, le président de l’US Revel espère pouvoir lancer la billetterie pour la rencontre en milieu de semaine prochaine. À noter que 10 000 spectateurs sont attendus dans les tribunes pour ce match de gala.