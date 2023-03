EdF : Antoine Griezmann sort du silence

Lundi soir, Didier Deschamps a tranché. Le sélectionneur de l’Equipe de France a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. En concurrence avec l’attaquant pour occuper ce rôle, Antoine Griezmann, lui, sera vice-capitaine. Comme révélé par plusieurs médias hier, le joueur de l’Atlético de Madrid est très déçu.

Mais hier, Grizi, qui a fêté son anniversaire à Clairefontaine, est sorti du silence. Le joueur de 32 ans a notamment lâché une petite phrase qui montre qu’il a peut-être digéré sa déception. «Toujours un honneur d’être ici, de représenter le football français et la France. Je vois que le gâteau s’améliore d’année en année. Merci le chef et bienvenue à Brice, Khephren et JC. Je vous ai préparé trois petits cadeaux, trois petites chansons (pour les bizutages, ndlr).» Le message est passé.

