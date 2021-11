Nice - Metz : les compositions sont tombées

La 15e journée de Ligue 1 débute ce soir avec un joli choc entre l'OGC Nice et le FC Metz. A domicile, les Aiglons optent pour un 4-4-2 avec Walter Benitez dans les cages. Devant lui, le gardien argentin peut compter sur Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante et Melvin Bard. Mario Lemina et Pablo Rosario forment le double pivot derrière l'excitant quatuor composé de Justin Kluivert, Calvin Steng, Amine Gouiri et Andy Delort.

La suite après cette publicité

De son côté, le FC Metz s'articule dans un 3-4-3 avec Alexandre Oukidja comme dernier rempart. Fabien Centonze, Dylan Bronn, Kiki Kouyaté, Jemerson et Thomas Delaine composent la défense. Habib Maiga et Kevin N'Doram se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Ibrahima Niane, Nicolas De Préville et Opa Nguette sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Kluivert, Lemina, Rosario, Stengs - Delort, Gouiri

Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Jemerson, Delaine - Maïga, N'Doram - Nguette, De Préville, Niane