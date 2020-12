Lille : Jonathan Bamba à Séville dès cet hiver ?

Si le LOSC est deuxième de Ligue 1 au moment de la coupure hivernal, il y est pour beaucoup. Dans cette première partie de saison, Jonathan Bamba est peut-être le joueur offensif lillois qui s'est le plus signalé. Avec 5 buts et 6 passes décisives en 17 matchs, il a eu un réel impact dans la réussite lilloise.

Ce qui n'est pas passé inaperçu de l'autre côté des Pyrénées. En effet, Estadio Deportivo explique que l'ailier de 24 ans a tapé dans l'œil du FC Séville et de Monchi, coutumier aux bonnes affaires dans notre championnat. Le média andalou dit même que l'intérêt existe depuis près d'un mois et demi et qu'il pourrait se manifester dès cet hiver. A voir comment Olivier Létang gérera le dossier.