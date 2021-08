Manchester United : un joli point de chute s'offre à Anthony Martial

La suite après cette publicité

Manchester United vit un mercato plutôt intéressant. Avec Raphaël Varane et Jadon Sancho, les Red Devils ont considérablement renforcé leur effectif, et ce n'est pas fini puisque les Mancuniens auraient encore envie d'enrôler un buteur. En plus de ça, ils devraient conserver Paul Pogba pour au moins une saison supplémentaire, dans l'attente de régler la situation contractuelle du Français, dont le bail à Old Trafford expire en 2022.

Et forcément, des joueurs vont en faire les frais, et vont être poussés vers la sortie pour trouver un certain équilibre financier. Comme l'indique le Daily Mail, Anthony Martial en fait partie. Pas une surprise, puisqu'il y a quelques semaines déjà que les médias britanniques affirment qu'OGS ne comptait pas vraiment sur lui en plus. Et ce, même si lorsqu'il a été épargné par les blessures, l'ancien de l'OL a été assez bon cette saison (4 buts et 3 passes décisives en 22 apparitions en Premier League).

Manchester United demande une sacrée somme

En revanche, le tabloïd anglais indique qu'il pourrait avoir trouvé un club. Il s'agit de l'Inter. Alors que le départ de Lukaku à Chelsea se confirme et que Lautaro Martinez pourrait aussi faire ses valises direction Tottenham, le champion de Serie A cherche plusieurs attaquants pour se renforcer. En plus de Joaquin Correa, Edin Dzeko ou Duvan Zapata, le nom du Français est en haut de la liste des dirigeants lombards.

Seul souci, l'écurie de Serie A est en énorme difficulté financière, et pourrait ne pas être en mesure de s'aligner sur les exigences des Mancuniens, qui demandent 60 millions d'euros. Et ce, même en cas de grosse(s) vente(s). Les Noir et Bleu souhaitent ainsi négocier un prêt avec les Red Devils. Les deux parties semblent cependant condamnées à s'entendre...