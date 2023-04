Liga : le Real Madrid fracasse le Barça après la sortie de Joan Laporta

Ce lundi matin, Joan Laporta était en conférence de presse pour évoquer l’affaire Negreira. Au cours de sa prise de parole, le président du FC Barcelone a profité de ce moment pour tacler lourdement le Real Madrid. «Il y a un club qui s’est porté partie civile, le Real Madrid. C’est un club qui, historiquement, a été favorisé par les décisions arbitrales. Un club qui a été considéré comme l’équipe du régime (…) Il convient de rappeler que, pendant sept décennies, la plupart des présidents du CTA étaient d’anciens socios, anciens joueurs ou anciens dirigeants du Real Madrid. Pendant 70 ans, les gens chargés d’imposer la justice sur le terrain étaient des gens liés au Real Madrid. Que ce club estime être lésé est un exercice de cynisme sans précédent. J’ai confiance que la justice fasse tomber les masques et les mette à leur place», a-t-il notamment évoqué.

La suite après cette publicité

Des accusastions que n’a pas laissé passer le Real Madrid. À travers une vidéo diffusée sur la télévision officielle du club madrilène et relayée par différents journaux sportifs locaux, ils ont répondu aux critiques de Joan Laporta et notamment sur sa déclaration : «le Real Madrid est l’équipe du Régime». Le club merengue explique dans la vidéo que Barcelone a décerné trois médailles à Francisco Franco, le dirigeant du régime dictatorial espagnol pendant près de 40 ans, de 1936 à 1975 et rappellent qu’il aurait été nommé membre honoraire du club en 1965. La vidéo de RMTV raconte également que le Camp Nou a été inauguré par le ministre général de Franco, José Solís Ruíz, et que Barcelone aurait été sauvé trois fois de la faillite grâce à Franco. De fortes accusations qui vont raviver les tensions entre les deux éternels rivaux. «Quand j’entends dire que le Real Madrid a été l’équipe du Régime, cela me donne envie de chier sur le père de celui qui le dit», peut-on entendre, par la voix de Santiago Bernabeu, figure mythique du club de la capitale espagnole, à la fin de la vidéo.

À lire

Liga : la réponse hilarante du coach de Getafe à Xavi