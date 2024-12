Mercato : l’inextricable situation de Mahamadou Diawara à l’OL

Arrivé à l’OL durant l’été 2023 en provenance du PSG, Mahamadou Diawara n’était pas forcément programmé pour percer aussi vite à Lyon. Mais le contexte particulier du moment et la crise qui couvait alors lui ont donné du temps de jeu et offert une exposition espérée, mais sans doute pas aussi rapidement. Au final, l’ex-Parisien a connu une première titularisation en octobre 2023 face à Lorient. S’en suivront 12 apparitions durant la saison 2023-24 en pro, mais aussi 3 sélections en Equipe de France U19. Une carrière donc parfaitement lancée et des performances récompensées par une prolongation de contrat d’une saison supplémentaire jusqu’en juin 2028 en fin de saison dernière.

Si ce pur milieu de terrain gaucher percutant et doté d’une bonne conduite de balle était programmé pour intégrer sur le long terme le groupe pro, des approches estivales de Nantes, Lens et même du Celtic Glasgow en toute fin de mercato (prêt avec option d’achat de 8 M€) auraient pu lui permettre de gagner en temps de jeu. Mais l’OL, convaincu alors par le potentiel du joueur, avait rassuré les représentants et le joueur lui-même sur un temps de jeu à venir et une mise en concurrence avec les autres milieux de terrains.

L’OL réclame entre 4 et 5 M€ pour le laisser partir

En début de saison, Diawara entre en jeu, notamment lors des deux premiers matches de la saison puis pointe le bout de son nez en Ligue Europa face à l’Olympiacos puis face aux Rangers le 3 octobre dernier. Mis sur le banc, puis victime d’une lésion à l’ischio, le natif de Lonjumeau est déclassé et cette situation ne convient guère aux représentants du joueur qui demandent des explications. Revenu de blessure depuis le 6 novembre, le joueur continue d’être mis à l’écart sur décision du coach. Sans temps de jeu, le milieu de terrain de 19 ans, demande à rejouer avec la réserve et obtient gain de cause face à West Ham (2-0), où il effectue une bonne rentrée avec un but à la clé.

Au sein d’un milieu de terrain pléthorique, sans la confiance du coach et avec seulement 37 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues depuis le début de saison, la situation paraît inextricable à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. Selon nos informations, plusieurs clubs suivent avec intérêt la situation de l’ancien Parisien qui est estimé entre 4 et 5 M€ par le club rhodanien. Un chèque qui serait le bienvenu pour les finances des septuples champions de France en quête d’argent frais cet hiver…