Burnley continue de se renforcer avec Sander Berge

Nouveau joli renfort pour le Burnley de Vincent Kompany. Le promu a décidé d’aller chiper le talent d’un autre promu justement. Ainsi, les Clarets ont décidé de débourser 14 millions d’euros pour le milieu de terrain norvégien de 25 ans Sander Berge qui évoluait à Sheffield United.

Le droitier sort d’une saison pleine avec les Blades où il a été un des artisans principaux de la montée (7 buts et 6 offrandes en 43 matches. «Nous avons renforcé notre équipe avec l’ajout de l’international norvégien Sander Berge de Sheffield United pour un montant non divulgué. Le milieu de terrain central a signé un contrat de quatre ans à Turf Moor et devient la huitième nouvelle recrue estivale de Vincent Kompany» peut-on lire dans un communiqué.