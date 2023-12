Reims : l’énorme coup de gueule de Will Still contre Francesco Farioli

Scénario frustrant pour le Stade de Reims. Face à une équipe de l’OGC Nice solide mais moribonde, les Champenois ont été battus dans les dernières minutes de la rencontre. Un résultat qui freine les hommes de Will Still dans leur quête des places européennes alors que Reims était sixième avant le match. Une rencontre qui a globalement agacé l’entraîneur de 31 ans comme il l’a dit au micro de Prime Vidéo : «il y a de la frustration. Ça me casse les couilles. Ça me rend fou. Dans l’ensemble, le match était d’un ennui mortel jusqu’au but. C’était un combat tactique qui n’en était pas vraiment un. Il y avait trop de déchet de notre côté pour rendre le match intéressant. À partir du but, on réagit bien. On égalise de façon bien amené mais on commet des maladresses qu’on ne peut pas commettre.»

La suite après cette publicité

Alors que Francesco Farioli, l’entraîneur azuréen a laissé exploser sa joie lors du deuxième but des siens face au banc rémois. Un comportement qui a provoqué le courroux de son homologue belge : «quand tu marques un but, ne viens pas me narguer parce que j’ai juste envie de te frapper. Quand je célèbre, je le fais de l’autre côté des bancs. J’essaie de rester tranquille parce qu’il y a beaucoup d’émotions. Mais ne vient pas vers chez nous. Je ne trouve pas ça nécessaire. Mais ce n’est qu’un détail, félicitations à lui. Il fait un boulot remarquable.» Le coach italien est prévenu.