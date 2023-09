Real Madrid : Xabi Alonso a un énorme concurrent pour le poste d’entraîneur

La suite après cette publicité

Seulement 11 mois après son arrivée à Brighton, Roberto De Zerbi présente déjà un bilan qui parle pour lui. Si passer derrière Graham Potter et sa réussite avait tout du contexte piegeux à première vue, l’Italien a su séduire la Premier League par un jeu attrayant et efficace, qualifiant notamment Brighton pour la Ligue Europa. Reconnu par ses pairs comme un tacticien et un stratège hors-pair, De Zerbi a d’ailleurs vu son nom être lié à de nombreuses rumeurs ces derniers mois, notamment en Italie.

Mais ce mercredi, une autre information prend de l’ampleur du côté de l’Espagne. Dans son émission El Larguero, la Cadena Ser se fait en effet l’écho d’un intérêt du Real Madrid pour l’entraîneur transalpin. Bien que Radio Marca avançait en début de semaine la très probable arrivée de Xabi Alonso à l’issue de la saison, le journaliste Jesús Gallego assure de son côté que le Real Madrid n’a, pour l’heure, pas encore tranché. Selon lui, De Zerbi ferait partie d’une short-list, au même titre que Xabi Alonso, d’entraîneurs susceptibles de succéder à Carlo Ancelotti.