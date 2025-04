OL : Pierre Sage juge la lourde suspension de Paulo Fonseca

Pierre Sage devait être un spectateur attentif du quart de finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et l’OL. Il a dû souffrir avec ses anciens joueurs même durant cette prolongation complètement dingue qui a vu les Red Devils remonter trois buts dans les dernières minutes pour finalement s’imposer 5-4 et se qualifier. Sans club depuis son départ des Gones en janvier, l’entraîneur suit toujours l’actualité de son ancienne équipe et a profité d’un entretien avec The Athletic pour évoquer la lourde suspension de Paulo Fonseca.

«Ce qu’il a fait était fou, car ça prend une seconde, deux secondes, et parfois on perd le contrôle. C’était choquant, mais c’est quelqu’un qui a fait une erreur. Ce n’est pas sa personnalité, assure Sage à propos de celui qui l’a succédé sur le banc de l’OL. Je l’ai affronté quand il était à Lille (la saison dernière) et les deux fois il a été vraiment sympa sur le banc. Je sais qu’il n’est pas comme il l’a montré.» Pour rappel, Fonseca a été suspendu de neuf mois de banc de touche après avoir collé son front à celui de Benoît Millot lors de OL-Brest.